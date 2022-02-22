Силистра, , 18:27 — REGNUM Несколько человек получили травмы в результате масштабного пожара, произошедшего в психоневрологическом диспансере в селе Айдемира Силистренской области на северо-востоке Болгарии. Об этом 22 февраля сообщает софийская газета «Факты».

Пожар в больнице 59.mchs.gov.ru

Согласно официальной информации, инцидент произошел около 2:55 по местному времени (3:55 мск) в одном из подсобных помещений. Огонь быстро распространился на прилегающие жилые боксы. Сообщается об эвакуации 27 человек.

Пожар был оперативно локализован. Ущерб от возгорания минимален. Расследованием обстоятельств происшествия занимается следственная комиссия МВД Болгарии.

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