Лондон, 22 февраля 2022, 18:25 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II решила не проводить запланированные виртуальные мероприятия 22 февраля. Об этом пишет Daily Mail.
Как отмечает СМИ, причиной отмены встреч стали «простудные» симптомы заболевания коронавирусом у 95-летней королевы. Однако монарх продолжит выполнять «легкие обязанности».
ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II заразилась коронавирусом. Отмечалось, что она переносит болезнь в лёгкой форме.
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