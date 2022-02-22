Лондон, , 18:25 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II решила не проводить запланированные виртуальные мероприятия 22 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Как отмечает СМИ, причиной отмены встреч стали «простудные» симптомы заболевания коронавирусом у 95-летней королевы. Однако монарх продолжит выполнять «легкие обязанности».

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II заразилась коронавирусом. Отмечалось, что она переносит болезнь в лёгкой форме.

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