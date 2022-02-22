Лондон, 22 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II решила не проводить запланированные виртуальные мероприятия 22 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Как отмечает СМИ, причиной отмены встреч стали «простудные» симптомы заболевания коронавирусом у 95-летней королевы. Однако монарх продолжит выполнять «легкие обязанности».

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля 2022 года пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II заразилась коронавирусом. Отмечалось, что она переносит болезнь в лёгкой форме.