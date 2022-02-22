Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Верховный суд США положил конец стараниям экс-президента Дональда Трампа заблокировать обнародование документов Белого дома в рамках расследования протестов в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает 22 февраля Reuters.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Cуд официально отклонил апелляцию Трампа после того, как 19 января документы были переданы следственному комитету палаты представителей федеральным агентством, занимающимся хранением правительственных и исторических документов.

Ранее политик планировал препятствовать работе специального комитета Конгресса США, расследующего указанное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября спецкомитет палаты представителей обязал еще 11 человек выступить на слушаниях в Конгрессе по делу о штурме Капитолия.

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