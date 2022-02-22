Вашингтон, 22 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Верховный суд США положил конец стараниям экс-президента Дональда Трампа заблокировать обнародование документов Белого дома в рамках расследования протестов в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает 22 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Cуд официально отклонил апелляцию Трампа после того, как 19 января документы были переданы следственному комитету палаты представителей федеральным агентством, занимающимся хранением правительственных и исторических документов.

Ранее политик планировал препятствовать работе специального комитета Конгресса США, расследующего указанное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября спецкомитет палаты представителей обязал еще 11 человек выступить на слушаниях в Конгрессе по делу о штурме Капитолия.