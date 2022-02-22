Пенза, , 18:18 — REGNUM По всей стране 22 февраля регистрируется свадебный бум. Пензенская область не стала исключением. Красивую зеркальную дату для регистрации брака предпочли 120 пар, сообщает министерство труда, социальной защиты и демографии региона.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Большинство молодоженов начали бронировать зеркальную дату для регистрации брака (22.02.2022 года) за несколько месяцев до торжества. В территориальных отделах ЗАГС сотрудники вручали каждой паре приветственный адрес губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с пожеланиями крепкого семейного союза. Однако главную роль в счастливой супружеской жизни играет не «красивая дата» свадьбы, а внимательное и заботливое отношение супругов другу к другу.

ИА REGNUM ранее сообщало, в отделах ЗАГС Саратовской области 22.02.2022 года клятву любви и верности произнесли 205 пар.

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