Москва, 22 февраля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» был и остаётся сугубо экономическим проектом, выгодным как для России, так и для Германии и других стран Европы. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы постоянно говорили, что этот проект не имеет никакого отношения к политике. И не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо взаимной выгоды еще призван стать стабилизирующим моментом для газового рынка в Европе. И в нём заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия», — заявил Песков.

«И то, что такие проекты тормозятся, — будем надеяться временно, — в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно», — указал он.