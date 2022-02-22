Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Верховный суд США не позволил оператору нефтепровода Dakota Access, принадлежащего компании Energy Transfer, отменить дополнительную экологическую экспертизу, сообщает 22 февраля Reuters.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее компанию обязали провести экспертизу части нефтепровода, проходящей под искусственным озером. Коренные жители американских племен выступают против того, чтобы там проходил нефтепровод.

Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, который обязал федеральное правительство провести более тщательное экологическое исследование маршрута трубопровода под озером Оахе. Данное озеро проходит по границе Северной Дакоты и Южной Дакоты.

Трубопровод Dakota Access, открытый в 2017 году, будет продолжать работать, пока проводится экспертиза.