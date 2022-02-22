Вашингтон, 22 февраля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Верховный суд США не позволил оператору нефтепровода Dakota Access, принадлежащего компании Energy Transfer, отменить дополнительную экологическую экспертизу, сообщает 22 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Ранее компанию обязали провести экспертизу части нефтепровода, проходящей под искусственным озером. Коренные жители американских племен выступают против того, чтобы там проходил нефтепровод.

Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции, который обязал федеральное правительство провести более тщательное экологическое исследование маршрута трубопровода под озером Оахе. Данное озеро проходит по границе Северной Дакоты и Южной Дакоты.

Трубопровод Dakota Access, открытый в 2017 году, будет продолжать работать, пока проводится экспертиза.