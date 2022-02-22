София, 22 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Десятки женщин, представляющих движение «Система нас убивает» — общественную организацию матерей, воспитывающих детей-инвалидов, попытались прорваться в здание Народного собрания (парламента) Болгарии в центре Софии. Об этом 22 февраля сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

По свидетельствам очевидцев, участницы акции намеревались лично встретиться с парламентариями и озвучить им свои требования об увеличении пенсионных пособий по уходу за детьми с ограниченными возможностями и врожденными недугами. Как отметили манифестанты, если власти в ближайшее время не рассмотрят пакет внесения соответствующих изменений в законодательство страны, подобные акции в болгарской столице станут постоянными.

Согласно официальной информации, указанные женщины не были допущены в здание высшего законодательного органа страны. Тем не менее, некоторые народные депутаты пообещали рассмотреть из требования на заседании специальной комиссии по социальным вопросам 1 марта нынешнего года.

В настоящее время средний размер социальных пособий по уходу за ребенком с врожденными (приобретенными) заболеваниями в Болгарии составляет 7,60 левов (€3,9) в день.