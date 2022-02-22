Ханты-Мансийск, 22 февраля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Югре уже бывший судебный пристав заплатит за недоимку штрафов восемь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

Установлено, что судебный пристав с 2016 по 2018 годы не произвела регистрацию исполнительных документов о взыскании штрафов по делам об административных правонарушениях. За это она была осуждена по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Из-за незаконных действий пристава государству причинён ущерб на сумму более восьми миллионов рублей.

Прокуратура выступила с иском о взыскании с пристава ущерба. Судом исковые требования удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске бывший судебный пристав обвиняется в хищении денежных средств и превышении должностных полномочий.