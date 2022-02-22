Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Санкт-Петербург вернулся к оказанию плановой медицинской помощи в обычном режиме. Об этом сообщили 22 февраля на заседании городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

В Северной столице с 21 февраля амбулаторные медицинские учреждения вернулись к обычному режиму работы. Теперь они вновь могут оказывать плановую медицинскую помощь, проводить диспансеризацию населения и медосмотры. При этом из-за существовавшего целый месяц ограничения спрос на приёмы врачей сейчас будет повышен, отметил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Нагрузка на амбулаторное звено сегодня остается достаточно большой, но мы можем говорить о стабилизации ситуации. Количество амбулаторных больных на пике было более 290 тысяч человек. Сегодня оно составляет около 220 тысяч», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил, что необходимо увеличивать объём плановой помощи больным. Медицинские организации амбулаторного звена должны выполнять плановый объём профосмотров и диспансеризации.

«Во время пятой волны особо заразного штамма «Омикрон» нам удалось сохранить плановую помощь в больницах во многом благодаря тому, что мы построили и открыли четыре госпиталя-трансформера», — отметил губернатор.

Напомним, ранее местные поликлиники могли принимать в особом порядке только больных с ОРВИ и симптомами COVID-19.

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