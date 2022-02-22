Стокгольм, , 18:11 — REGNUM В настоящее время мировые биржи находятся в красной зоне после того, как Россия признала ДНР и ЛНР. Но что же делать, если война на Украине действительно вспыхнет по-настоящему? На этот вопрос 22 февраля в эфире шведского телеканала SVT постарался ответить генеральный директор PR-агентства Hallvarsson & Halvarsson Родни Альфвен.

Биржа Rafael Matsunaga

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«Всем известные войны оказали небольшое или даже положительное влияние на фондовый рынок. Это может показаться циничным … Один человек по имени Натан Ротшильд, советник Наполеона Бонапарта, как-то сказал: «Скупайте акции под звуки канонад», — подбадривает Альфвен инвесторов.

По его мнению, предыдущие большие войны и кризисы показали, что фондовый рынок часто быстро восстанавливается после мировых событий, вызвавших падение цен. Но есть и исключения, предупредил эксперт:

«Самый яркий пример — 11 сентября 2001 года, когда фондовая биржа была вынуждена оставаться закрытой в течение нескольких дней, а потом все было очень волатильно».

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