Архангельск, 22 февраля, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В Архангельской области более 300 подростков прошли первый этап ковид-вакцинации, 28 из них получили полный вакцинальный комплекс от COVID-19, сообщает региональный минздрав.

NIAID Вакцинация

«Всё больше родителей принимают ответственное решение о защите от новой коронавирусной инфекции не только себя, но и своих детей», — заявил глава ведомства Александр Герштанский.

По данным министерства, всего в Архангельской области прошли первый этап вакцинации 529 379 человек. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 507 125 человек.

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