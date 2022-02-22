Донецк, , 17:58 — REGNUM Границы ДНР и ЛНР как признанных Россией государств — это границы тех территорий, где проходили референдумы в 2014 года, это границы территорий, контролируемый республиками сейчас, заявил 22 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Глава ДНР Денис Пушилин во время подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик (сс) Администрация президента России

Пушилин «Границы Донецкой и Луганской республик с учётом того, где проходили референдумы в 2014 года. Но при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Этот вопрос непростой, и он будет урегулирован позже. Каким образом и что может повлиять на эти решения — чуть позже, покажет время и, конечно, позиция украинской стороны».

Отвечая на вопрос, будет ли следом за сегодняшними событиями отвоевание Донецком и Луганском всей Донецкой и Луганской областей, Пушилин сказал:

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«Я бы всё же не забегал сильно вперёд и всё же действовал бы поэтапно. Нам есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания Российской Федерацией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего, послезавтрашнего дней».

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