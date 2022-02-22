Донецк, 22 февраля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Границы ДНР и ЛНР как признанных Россией государств — это границы тех территорий, где проходили референдумы в 2014 года, это границы территорий, контролируемый республиками сейчас, заявил 22 февраля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

(сс) Администрация президента России Глава ДНР Денис Пушилин во время подписания документов о признании Донецкой и Луганской народных республик

Пушилин «Границы Донецкой и Луганской республик с учётом того, где проходили референдумы в 2014 года. Но при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Этот вопрос непростой, и он будет урегулирован позже. Каким образом и что может повлиять на эти решения — чуть позже, покажет время и, конечно, позиция украинской стороны».

Отвечая на вопрос, будет ли следом за сегодняшними событиями отвоевание Донецком и Луганском всей Донецкой и Луганской областей, Пушилин сказал:

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«Я бы всё же не забегал сильно вперёд и всё же действовал бы поэтапно. Нам есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания Российской Федерацией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего, послезавтрашнего дней».