Вильярреаль, Испания, , 17:56 — REGNUM Как утверждает журналист Фабрицио Романо, руководство «Вильярреала» будет готово отпустить 25-летнего атакующего полузащитника сборной Нидерландов Арно Греневельда, если поступит предложение в размере 75 миллионов евро.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Именно такая сумма предусмотрена в контракте нидерландца с «желтой субмариной» в качестве отступных.

В текущем сезоне на счету Арно Греневельда восемь забитых мячей и две результативные передачи в пятнадцати турах испанской Примеры 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА нидерландец набрал 5 (4+1) очков по системе гол+пас.

Греневельд выступает за «Вильярреал» с 19 августа 2021 года после перехода из «Борнмута» за 23,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Греневельда претендует «Ливерпуль» и еще ряд клубов Английской Премьер-лиги 2021/22.