Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поощрил инспекторов ДПС, профессионально применивших табельное оружие и служебный автомобиль для задержания нарушителей. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе петербургского Главка МВД.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник ДПС

Так, был награжден инспектор ДПС старший лейтенант полиции Сергей Сторожев, который 12 февраля в Московском районе Петербурга смело и решительно направил служебный автомобиль Skoda Octavia наперерез мчащемуся автомобилю Mazda под управлением пьяного водителя, который пытался скрыться от полицейской погони. При столкновении легкие травмы получил напарник Сторожева — старший лейтенант полиции Михаил Чернышенко.

«Начальник Главка отметил, что сохранность государственного имущества, которым пользуются полицейские — безусловная обязанность каждого сотрудника. Однако такие случаи повреждения имущества, которое допустил Сергей Сторожев, охраняя безопасность граждан, будут только поощряться, — отметил в пресс-службе управления ведомства. — Равно как и всегда будут поощряться сотрудники полиции, которые в непростых ситуациях проявляют решительность и профессионально, а главное, законно, применяют табельное оружие».

В этот же день инспектор ДПС Тосненского района Ленобласти прапорщик полиции Сергей Демьяненко умело применил табельное оружие для остановки и задержания пьяного водителя груженного автовоза, что позволило избежать трагедии на оживленной федеральной трассе М-10 «Москва — Санкт-Петербург».

Читайте также: Водителю автовоза, задержанного со стрельбой в Ленобласти, грозит арест

16 февраля в Выборгском районе Ленобласти инспектор ДПС УГИБДД прапорщик полиции Роман Линкевич проявил мастерство во время преследования пьяного водителя автомобиля Toyota Corolla. Он умело применил табельное оружие и остановил нарушителя.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти все отмеченные сотрудники ДПС поощрены денежными премиями», — подытожили в Главке.