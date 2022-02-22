Саранск, , 17:35 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 180 пациента. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 64 человека.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1586 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 6878 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 в Мордовии выписались 564 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 45 916 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 56 466 случаев заражения коронавирусом, из них 503 — за минувшие сутки.