Вашингтон, , 17:52 — REGNUM В Руанде умер американский врач и антрополог Пол Фармер, посвятивший жизнь развитию общественного здравоохранения в беднейших странах мира, сообщает 22 февраля Reuters.

Местный житель вырезает фигурку горной гориллы. Район вулканов Вирунга, Руанда, Африка Елена Хованская © ИА REGNUM

Фармер скоропостижно скончался во сне в возрасте 62 лет.

Напомним, что в 1987 году Фармер основал организацию Partners in Health на Гаити, которая построила миллионы помещений для осмотров женщин и организовала посещения на дому в 12 странах.

Экс-президент США Билл Клинтон в своем заявлении высоко оценил новаторскую работу Фармера, который фундаментально изменил работу медицинской помощи в самых бедных местах на Земле.

Работе на Гаити доктор посвятил себя в 1983 году после того, как он закончил Гарвардский университет, где он получил медицинскую степень и докторскую степень по антропологии.