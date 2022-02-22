Вашингтон, 22 февраля 2022, 17:52 — REGNUM В Руанде умер американский врач и антрополог Пол Фармер, посвятивший жизнь развитию общественного здравоохранения в беднейших странах мира, сообщает 22 февраля Reuters.

Местный житель вырезает фигурку горной гориллы. Район вулканов Вирунга, Руанда, Африка
Местный житель вырезает фигурку горной гориллы. Район вулканов Вирунга, Руанда, Африка
Елена Хованская © ИА REGNUM

Фармер скоропостижно скончался во сне в возрасте 62 лет.

Напомним, что в 1987 году Фармер основал организацию Partners in Health на Гаити, которая построила миллионы помещений для осмотров женщин и организовала посещения на дому в 12 странах.

Экс-президент США Билл Клинтон в своем заявлении высоко оценил новаторскую работу Фармера, который фундаментально изменил работу медицинской помощи в самых бедных местах на Земле.

Работе на Гаити доктор посвятил себя в 1983 году после того, как он закончил Гарвардский университет, где он получил медицинскую степень и докторскую степень по антропологии.