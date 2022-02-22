Кострома, 22 февраля, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение о подготовке к весеннему паводку. Документ опубликован на сайте администрации региона.

Наталья Диева ИА REGNUM Подъём воды в Костроме

В нём определены задачи для муниципальных образований, департаментов строительства, здравоохранения, образования и науки, природных ресурсов, региональной безопасности, МЧС.

Исполнительные органы власти должны продумать места для забора песка и гравия, необходимого для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также им поручено подготовить мосты к пропуску половодья и защитить их от ледохода, проверить работоспособность гидротехнических сооружений.

Депздраву нужно зарезервировать 10% коек в больницах районов, наиболее подверженных паводку и предусмотреть закупку лекарств для лечения пациентов. Полная подготовка, а также проверка сил и средств должна быть проведена в срок до 22 марта.

В прошлом году пик весеннего паводка пришёлся на период с 15 апреля по 5 мая. Большая вода затронула 7 районов региона, в том числе дома в Нее, Шарье, Буе, Чухломе и Солигаличе и приусадебные участки Костромского района. Прогноз МЧС по территориям, которые может затронуть паводок в 2022 году, ещё не готов.