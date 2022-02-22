Лондон, , 17:31 — REGNUM Британия и её союзники проведут военно-морские учения в Балтийском море, заявил 22 февраля британский министр обороны Бен Уоллес телеканалу Sky News.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Объединенные экспедиционные силы проведут манёвры для демонстрации «свободы передвижения в Балтийском море».

«Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море», — сообщает телеканал Sky News.

Напомним, Британия в 2014 году сформировала коалицию «Объединенные экспедиционные силы» (JEF), в которую также вошли Швеция, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

Главной задачей JEF заявлено «обеспечение безопасности» в Балтийском море, Северной Атлантике и на Крайнем Севере. Кроме того, коалиция может интегрироваться с НАТО.

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