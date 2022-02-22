Тюмень, 22 февраля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Тюменской области АО «Мясокомбинат Ялуторовский» признан арбитражным судом банкротом. На предприятии введена процедура конкурсного производства, сообщается в картотеке суда.

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Самое крупное требование из 85,8 млн задолженности предприятия — от управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Предприятие недоплатило в бюджет 59,9 млн рублей налогов, ещё 4,1 млн рублей — это пени.

Отметим, что АО «Мясокомбинат Ялуторовский» оспорит данное решение суда в марте 2022 года.

Данный мясокомбинат является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий на Урале и Западной Сибири. Открылся в 1953 году. В марте 2020 года «Ялуторовский» вошел в состав холдинга ARSIB, животноводческие комплексы которого расположены на юге Тюменской области.