Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM В Свердловской области известные и уважаемые на Урале люди приветствуют признание независимости Луганской и Донецкой Народных Республик. Президент России Владимир Путин принял волевое долгожданное решение, заявил глава областной общественной организации ветеранов и член Общественной палаты Свердловской области Юрий Судаков.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хватит, мы долго терпели. Мы не позволим, чтобы о нас вытирали ноги. Все устали слушать демагогию американцев и европейцев. Они тянули время и делали свое дело — завозили оружие. Завтра праздник, пусть весь мир вспомнит 1942−1945 год и еще раз поймет, что мы непобедимы», — отметил общественник.

Директор областного медколледжа Ирина Лёвина добавила, что после обращения президента РФ гражданам России почувствовала особый подъём и включённость отдельных людей и организаций в сбор гуманитарной помощи. Пришли помочь и те люди, которые сами эвакуировались в Россию из Донбасса в 2014 году.

«История сбора гуманитарной помощи не материальна в своей основе, она нравственна, добра, патриотична и демонстрирует единение и сплоченность наших замечательных людей», — отметила Лёвина.

Герой России Игорь Родобольский подчеркнул, что жители ЛНР и ДНР являются наши люди, это было исторически, и поэтому Россия должна оказать им помощь. «Сейчас главное, чтобы все завершилось мирным путем, как того желает наш президент», — сказал Родобольский.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ситуация в Донбассе после признания Россией ЛНР и ДНР — трансляция»

А Герой России Сергей Воронин выразил надежду на то, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит предотвратить уничтожение мирных жителей карателями. «Официальный Киев не сделал ни единого шага к налаживанию диалога с республиками, а ведь мог», — отметил Воронин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля ДНР и ЛНР были признаны Российской Федерацией. Этому предшествовали обострение ситуации в Донбассе и объявление эвакуации из республик в Россию.