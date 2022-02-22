Санкт-Петербург, , 17:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге на два месяца арестовали Ивана Худякова, напавшего на известного композитора Александра Колкера, который пырнул пожилого пенсионера ножом и попытался задушить. Об этом 22 февраля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Композитор Александр Колкер и напавший на него Иван Худяков Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Напомним, нападение на пожилого мужчину было совершено днем 20 февраля в лифте дома 61 по набережной Черной речки в Приморском районе Петербурга. Полицейским удалось задержать по «горячим следам» нападавшего, им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска Иван Худяков. По факту покушения на убийство ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 21 февраля подозреваемому было предъявлено обвинение.

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Худякова, — добавили в ОПС. —Вину признал частично. Худяков и защитник не возражали».

В СИЗО Худяков пробудет как минимум до 19 апреля.

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