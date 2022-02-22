Лос-Анджелес, США, , 17:26 — REGNUM Американский актёр Ченнинг Татум рассказал о трудностях подготовки к съёмкам фильма «Супер Майк: Последний танец». Об этом 22 февраля пишет New York Post.

Ченнинг Татум Скриншот с YouTube

По словам актёра, поддерживать хорошую физическую форму ради роли «трудно, даже если ты тренируешься». Татум также признался, что с возрастом ему стало сложнее сбрасывать вес: «Ты должен морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты такой худой, это действительно полезно для тебя», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября 2021 года стало известно, что Ченнинг Татум вернётся к роли Майка Лейна в третьей части кинофраншизы «Супер Майк». Дата премьеры картины «Супер Майк: Последний танец» пока неизвестна.

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