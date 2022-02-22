Бухарест, 22 февраля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении снизить на 50% акцизные сборы на основные виды топлива по всей стране. Об этом 22 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Images Money Дорогой бензин

Согласно официальной информации, уже с 28 февраля цена на бензин, дизтопливо и автомобильный газ снизится в среднем на 1 лей ($0,23). «В дальнейшем мы сможем выработать стратегию для снижения стоимости в целом сумм в счетах за электроэнергию и другие услуги ЖКХ», — заявил министр финансов Румынии Адриан Качу.

Соответствующая инициатива уже подана на рассмотрение Национального комитета по урегулированию в сфере энергетики Румынии. Предполагается, что официальный Бухарест «заморозит» действующие коммунальные тарифы для промышленных и бытовых потребителей на ближайшие полгода.