Москва, 22 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля возле здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске, сообщает 22 февраля пресс-служба СК России.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом группой лиц и по предварительному сговору».

Дело возбуждено по поручению главы СК России.

На данный момент установлено, что 21 февраля в Луганске неизвестные пытались убить руководителя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Для осуществления своего преступного замысла они заминировали автомобиль ВАЗ-2106, припаркованный у здания представительства.

Подрыв был осуществлен в тот момент, когда служебный автомобиль главы представительства ЛНР в СЦКК находился рядом с заминированной машиной.

«Преступники действовали умышленно, осознавая общественную опасность избранного способа совершенного преступления. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. Следственный комитет России установит причастных к преступлению лиц и примет все меры для реализации принципа неотвратимости наказания для тех, кто причастен к этому преступлению», — указывает пресс-служба СК РФ.