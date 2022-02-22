Белгород, , 17:23 — REGNUM Вводить режим ЧС в связи с прибывающими беженцами из Донбасса не планируют власти Белгородской области, заявил 22 февраля после встречи поезда с вынужденными переселенцами губернатор Вячеслав Гладков.

Встреча беженцев на вокзале Https://belregion.ru

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В регион из Таганрога прибыли более 500 человек, в основном женщины и дети. Для их размещения выбрали места, которые «подходят по условиям и численности» — санатории и гостиницы в Белгороде, Шебекино и Короче.

«Насколько длительным будет пребывание жителей ЛНР и ДНР, никто сейчас не знает. Мы подготовились. Надеюсь, всем будет комфортно. По крайней мере, мы постараемся создать для этого все условия. По режиму ЧС. В Белгородской области действует режим повышенной готовности с 2020 года в части пандемии. Другие режимы, связанные с какими-то изменениями, не вижу смысла вводить. Ситуация на оперативном контроле. Большинство прибывших — дети. Мы планируем, что все образовательные процессы для приезжих детей будем проводить в дистанционном формате. Подготовлено всё необходимое оборудование в отдельных помещениях, фактически уже сейчас можно проводить онлайн-занятия», — подчеркнул глава региона.

Для взрослых переселенцев организовано трёхразовое питание, для детей — четырёхразовое.