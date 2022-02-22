Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Акции компании Digital World Acquisition, стоящей за созданием социальной сети экс-президента США Дональда Трампа, выросли почти на 30% на предварительных торгах 22 февраля, поскольку приложение поднялось в чартах после своего дебюта в Apple App Store, сообщает Reuters.

Дональд Трамп

Приложение TRUTH Social появилось в онлайн-магазине App Store 20 февраля, что, вероятно, указывает на возвращение экс-президента в социальные сети после того, как в прошлом году ему было запрещено пользоваться несколькими платформами.

Хорошим знаком для Трампа стал тот факт, что Truth Social стало лучшим бесплатным приложением в App Store всего через три дня после запуска.

Напомним, в последние недели пребывания на посту главы государства Трамп был заблокирован в самых популярных социальных сетях. Он не мог писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это решение руководства соцсетей было связано с попыткой сторонников Трампа осуществить штурм Капитолия, где в тот момент проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Трамп считал результаты выборов сфальсифицированными.