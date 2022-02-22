Астрахань, , 17:09 — REGNUM В Астрахани полицейские поместили в социально-реабилитационный центр для совершеннолетних ребенка, оказавшегося в социально опасном положении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ребенок (сс)kheinz

В интернете сотрудники УМВД выявили информацию о нахождении малолетнего ребенка в социально опасном положении. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность ребёнка и его законного представителя. Семья проживает в Ленинском районе. У девочки 2016 года рождения не было подходящих условий для проживания и воспитания. Её 34-летняя мать систематически употребляет спиртные напитки, в квартиру приходят посторонние лица.

Девочку поместили в Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а её мать привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семью поставили на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Решение о возвращении ребенка в семью будет принято районным центром по социальной поддержке населения по итогам повторной полицейской проверки.