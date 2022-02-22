Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попросил у федеральных властей дополнительные субсидии в размере 10 млрд рублей для реализации шести дорожных проектов на границе области и Санкт-Петербурга. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Развязка КАД с Мурино открыта Пресс-служба КДХ

Соответствующее предложение губернатор озвучил на первом в этом году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

По словам главы Ленобласти, речь в частности идёт об обходе города Мурино в створе Пискаревского проспекта, реконструкции Дороги жизни и Колтушского шоссе, строительстве развязки в Кудрово, реконструкции дороги от Колутшского шоссе к Кудрово и подъезда ко Всеволожску от Колтушского шоссе.

«Поддержана и просьба области рассмотреть содействие федерального центра в реализации 5 и 6 этапов Широтной скоростной магистрали», — отметили в пресс-службе. Эта магистраль будет выводить транспортный поток на восток от Петербурга в сторону Мурманского шоссе (трасса «Кола») в Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 декабря2021 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 100 млрд рублей на дорожные стройки в 84 регионах страны. Ленинградская область получит на эти цели 2,7 млрд рублей. Выделенные средства позволят ускорить завершение крупных дорожных строек.

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