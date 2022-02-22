Лос-Анджелес, США, 22 февраля 2022, 17:08 — REGNUM Игрок в американский футбол Аарон Роджерс высказался относительно расставания со своей невестой, актрисой Шейлин Вудли. Об этом 22 февраля пишет Page Six.
«Самый редкий подарок, который вы можете сделать, — это Любовь. Я люблю тебя, несмотря ни на что, такой, какая ты есть», — говорит Роджерс, обращаясь к Вудли. «Я ничего не жду взамен и благодарен за всё. Я честен с тобой всегда», — добавил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2022 года ряд СМИ сообщил, что Шейлин Вудли рассталась с Аароном Роджерсом накануне их свадьбы. Причиной разрыва стало то, что они «не были счастливы» вместе.
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