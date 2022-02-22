Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Игрок в американский футбол Аарон Роджерс высказался относительно расставания со своей невестой, актрисой Шейлин Вудли. Об этом 22 февраля пишет Page Six.

Red Carpet Report on Mingle Media TV Шейлин Вудли

«Самый редкий подарок, который вы можете сделать, — это Любовь. Я люблю тебя, несмотря ни на что, такой, какая ты есть», — говорит Роджерс, обращаясь к Вудли. «Я ничего не жду взамен и благодарен за всё. Я честен с тобой всегда», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2022 года ряд СМИ сообщил, что Шейлин Вудли рассталась с Аароном Роджерсом накануне их свадьбы. Причиной разрыва стало то, что они «не были счастливы» вместе.