Москва, 22 февраля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 11 673 автомобилей. Об этом сообщает 22 февраля пресс-служба Росстандарта.

Mercedes-Benz

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz моделей CLS, E-Class, GLC, GLE, GLS и S-Class, реализованные в период с 2018 по 2021 год.

«Причины отзыва транспортных средств: насос системы охлаждения с вакуумным управлением может иметь негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех отзываемых автомобилях будет актуализировано программное обеспечение для насоса системы охлаждения, а также произведена замена электрического переключающего клапана. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.