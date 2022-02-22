Набережные Челны, Татарстан, 22 февраля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В города Набережные Челны прохожие днем 21 февраля обнаружили замерзающую трехлетнюю девочку рядом с лежащей в снегу пьяной женщиной и вызвали экстренные службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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Около 15:50 (мск) на снегу у здания торгового дома лежала пожилая женщина, которая была пьяна. Рядом с ней стояла замерзающая девочка.

Ее временно разместили в Доме ребенка, а женщину 1980 года рождения, которая приходится девочке бабушкой, доставили в отдел полиции. Женщина привлечена к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российскими следователями было возбуждено более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей, что на 16,9% больше, чем в 2020 году.

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