Белгород, 22 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Отделы ЗАГСа Белгородской области заключили 22 февраля 2022 года 194 брака, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Pixabay.com Обручальные кольца

Свадьбы в «красивую дату» прошли во всех муниципалитетах, кроме Ровеньского района. Больше всего новобрачных традиционно пришлось на Белгород — здесь появилось 36 новых семей. В управлении ЗАГС Белгородской области отмечают, что сочетания парных чисел молодожёны выбирают всё чаще.

Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущую «особенную» дату, 2 февраля 2022 года, в регионе брак заключили 58 пар.