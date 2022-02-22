Приозерск, Ленинградская область, , 17:30 — REGNUM Губернатор Ленинградской области предложил вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину рассмотреть вопрос строительства транспортного обхода города Приозерска, чтобы вывести транзитный транспорт федеральной трассы «Сортавала», соединяющей Санкт-Петербург и Карелию, за пределы города. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорожная развязка трассы «Сортавала» Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад»

Александр Дрозденко отметил, что вывод транзита за пределы Приозерска позволит «убить» сразу нескольких зайцев.

«Это улучшит экологическую обстановку в Приозерске и транспортное сообщение с Карелией и Финляндией», — пояснил губернатор.

Трасса А-121 «Сортавала» связывает жемчужину карельского перешейка — озеро Вуокса — с системой Санкт-Петербургского транспортного узла. Дорога востребована у дачников, туристов, водителей транзитного транспорта. С 2010 года федеральные дорожники планомерно вели работы по приведению участков от Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до границы с Карелией в нормативное состояние.

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