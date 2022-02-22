Вашингтон, 22 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В США присяжные в федеральном суде выслушают заключительные аргументы по делу трех экс-полицейских Миннеаполиса, которых обвинили в нарушении гражданских прав афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года, погибшего во время ареста, сообщает 22 февраля Reuters.

(сс) Lorie Shaull Портрет Джорджа Флойда

Трое бывших полицейских — Ту Тао 36 лет, Александр Куенг 28 лет и Томас Лейн 38 лет — отказались признавать свою вину в том, что они сознательно отказали Флойду в праве на получение медицинской помощи при задержании.

Тао и Куенг также обвиняются в умышленном нарушении прав 46-летнего мужчины за то, что они не вмешавшись, когда их коллега Дерек Шовин, простоял коленом на шее Флойда более девяти минут. Позже было доказано, что именно это и стало причиной смерти.

Напомним, в апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности Флойду. Убийство чернокожего мужчины Флойда при задержании вызвало волну протестов против полицейского произвола и породило движение Black Lives Matter, выступающее против расовой дискриминации и насилия в отношении афроамериканцев.