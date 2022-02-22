Москва, , 16:55 — REGNUM Нынешний президент Украины Владимир Зеленский способен на всё что угодно, так как является «неуравновешенным и несамостоятельным человеком», зависимым от американских хозяев, заявил 22 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-1».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, от Зеленского можно ожидать любых действий, включая обострение российско-украинских отношений.

В качестве примера глава МИД РФ привёл последнее видеообращение Зеленского к украинцам.

«Читал то, что он там сказал. От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил о желании обзавестись ядерным оружием.

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