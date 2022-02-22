Архангельск, 22 февраля 2022, 16:53 — REGNUM В Архангельске беженцев из ДНР и ЛНР разместят в центре реабилитации «Родник», сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, к завтрашнему дню будут приняты решения и по остальным объектам, где временно разместятся приезжающие. Эти объекты в настоящее время инспектируются сотрудниками Роспотребнадзора, МЧС и других служб.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР и ДНР