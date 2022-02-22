Архангельск, 22 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Архангельске беженцев из ДНР и ЛНР разместят в центре реабилитации «Родник», сообщает региональное правительство.

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По данным ведомства, к завтрашнему дню будут приняты решения и по остальным объектам, где временно разместятся приезжающие. Эти объекты в настоящее время инспектируются сотрудниками Роспотребнадзора, МЧС и других служб.

«Важно, насколько это возможно, создать для людей комфортные условия: помимо размещения и организации питания, а при необходимости и медицинского обслуживания, обеспечить предоставление мест для детей в школах и детских садах, предложить работу взрослым», — отметил председатель областного правительства Алексей Алсуфьев.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ЛНР и ДНР