22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Наталия Пикус, , 17:45 — REGNUM



Франция и Россия © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Потенциальные участники президентской гонки во Франции уже сделали заявления по признанию Россией суверенитета ДНР и ЛНР, а французские СМИ смакуют детали политического решения для Европы.

Le Parisien пишет, что «Путин признал независимость двух сепаратистских государств и требует у Киева прекратить военные действия». Это признание означает «конец мирного процесса и что Россия официально берёт соответствующие регионы под своё крыло». Издание обращает внимание на длившуюся целый час телевизионную речь президента России и сообщает, что ранее Путин поставил в известность о принятии данного решения своего французского коллегу Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, которые участвовали как посредники в разрешении конфликта на востоке Украины. Le Parisien отмечается также, что в своём обращении Путин обвинил Киев в желании «втянуть иностранные державы в конфликт с нашей страной».

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

L’express, предупреждая о европейских санкциях в отношении России, цитирует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В интервью немецкому телеканалу ARD она в частности сказала: «Если Владимир Путин начнёт войну, мы ответим самыми сильными санкциями, которые у нас есть — экономическими и финансовыми, потому что экономика — слабое место России». По её словам, финансовые санкции означают, что Россия будет фактически отрезана от международных финансовых рынков. Речь может идти о таких видах санкций, как отключение (приостановление) от системы Swift, остановка проекта Nordstream 2 или заморозка иностранных активов близких к власти олигархов. Вместе с тем издание отмечает, что Путин обвинил страны Запада в «использовании Украины как инструмента противостояния с Россией», и подчёркивает, что «дипломатические встречи продолжатся». В Женеве на четверг запланирована встреча главы российской дипломатии Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена.

Урсула фон дер Ляйен U.S. Secretary of Defense

Реакция французов в социальных сетях разнится: комментарии — от полной поддержки действий России до категорического неприятия и опасений газового кризиса в Европе в связи с предполагаемыми санкциями. Макрон почти не занимает умы французов.

«В очередной раз Макрон потерпел неудачу. Определённо, он всё портит, что делает», — пишет в Twitter @GabyChris54.

«Путин никогда не подвергался влиянию. Это его единственное верное решение из ситуации, которую ему навязали», — высказал своё мнение другой пользователь @DochertyEvyline.

«Этого и следовало ожидать, косвенный способ поддержания внутреннего конфликта в пользу России. Обиженный и расчётливый способ заставить Запад платить за независимость прибалтийских стран, которую Путин очень тяжело пережил», — прокомментировал @CetaceD.

«Браво Путин, да здравствует Россия!» — ликует @serraKvin1.

«Путин нарушил взятые на себя обязательства, не сдержал данное слово. Он нарушает Минские договоренности и режим прекращения огня. Грядут очень жёсткие санкции», —пишет на своей страничке в Twitter известный французский репортёр Xavier Frère. Журналист отмечает, что в ситуации с Россией в Елисейском дворце «не всё предвидели» и предупреждает о «возможном газовом кризисе».

Французский информационный журнал Le Monde в своей новостной колонке сообщил, что после решения России признать сепаратистские районы Донбасса Владимир Зеленский заверил, что украинцы не уступят «ни одного куска страны». Однако французы полагают, что Украина — «пешка» в большой игре.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Украина сегодня является пешкой, — пишет Alainsassi1. — Мы, европейцы, должны стать сильнее и политически независимее от богатых стран со своими природными ресурсами. Мы должны развивать наши знания о возобновляемой энергии, чтобы Европа не рухнула из-за высоких цен». Вместе с тем он отмечает, что «Украина восстанет из мёртвых вместе с Путиным». По его мнению, Украина не должна идти на конфликт, она должна избежать худшего для своего народа и извлечь уроки на ближайшие несколько лет, развиваясь.

«НАТО не будет вести войну с Россией», — считает Alainsassi1.