Москва, , 16:51 — REGNUM Законопроект, направленный на снижение численности бездомных животных, внесло в Госдуму Законодательное собрание Забайкальского края, передает корреспондент ИА REGNUM 22 февраля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторам представляется целесообразным ввести полный запрет на возврат животных без владельцев на прежние места обитания.

Кроме того, предлагается предусмотреть норму, допускающую умерщвление гуманными методами проявляющих агрессивное поведение животных без владельцев при условии установления наличия у животного агрессивного поведения специалистом в области ветеринарии в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Одновременно вводятся требования по обязательной идентификации и учету животных.

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