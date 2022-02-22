Варшава, 22 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Группа польских офтальмологов, добровольцев благотворительного Фонда Redemptoris Missio, отправляется в Африку, чтобы помогать детям из беднейших семей из Камеруна и Центральноафриканской Республики. Об этом 22 февраля сообщает Polskie Radio.

Phalinn Ooi Врач на операции

Польские врачи будут проводить операции, в частности, по удалению катаракты.

«Пациенты уже нас ждут. Они приезжают из самых отдаленных уголков страны. Зачастую у них нет денег, чтобы добраться до большого города и получить медицинскую помощь», — рассказала журналистам президент благотворительного фонда Юстына Янец-Пальчевская.

Она добавила, что это уже четвертый выезд польских врачей в Африку. Они используют свои отпуска и работают на общественных началах.