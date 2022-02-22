Москва, 22 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Российский закон «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ» (закон о «приземлении») начали выполнять иностранные компании Meta Platforms, Inc. иZoom Video Communications, Inc., сообщили 22 февраля в пресс-службе Роскомнадзора.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Zoom

Так, Meta запросила регистрацию личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, а Zoom уже зарегистрировал личный кабинет на сайте, а также уведомил российское ведомство о том, что ведёт работу по созданию формы обратной связи и планирует открыть в России своё представительство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов вступил в России в силу 1 января 2022 года. Согласно его положениям, иностранные IT-компании должны обеспечить своё официальное присутствие в РФ.

Для этого они обязаны создать филиал на территории России, также они должны открыть своё представительство или учредить российское юрлицо. На сайте компаний должна быть размещена электронная форма обратной связи с пользователями из России.

Также компании должны регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора: это делается, чтобы была возможность взаимодействия с российскими органами власти. На интернет-ресурсе компании должен быть размещён рекомендованный счётчик посещаемости.