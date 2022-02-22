Бишкек, , 16:44 — REGNUM Киргизский город Кызыл-Кия станет крупнейшим региональным торговым хабом между странами Туркестана и Китаем. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров на выездном заседании правительства сегодня, 22 февраля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам высокопоставленного чиновника, Баткенская область является стратегическим регионом республики, у которого есть все возможности стать транзитным коридором между Ферганской долиной и КНР.

«Главным преимуществом Баткена является его транзитный потенциал. В будущем баткенские транспортные коридоры будут обслуживать не только Баткенскую область, но и всю страну, и станут коридорами развития для всей республики», — подчеркнул глава правительства.

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