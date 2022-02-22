Бишкек, , 16:42 — REGNUM Правительство Киргизии планирует выделить из бюджета 5 млрд сомов (более 4,5 млрд рублей) на развитие Баткенской области, расположенной на границе с Таджикистаном. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на выездном заседании кабинета министров сегодня, 22 февраля.

Акылбек Жапаров Mineconom.gov.kg

«В этом году мы инвестируем 1,5 млрд сомов (более 1,35 млрд рублей) на развитие инфраструктуры — ирригационные каналы, социальные объекты и дороги в этом регионе», — сказал он.

Также высокопоставленный чиновник пообещал, что в Баткенской области начнут работать новые предприятия, благодаря которым будут созданы тысячи новых рабочих мест.

«При этом экспортный потенциал увеличится. А увеличение экспорта — это прямой путь к развитию региона. Имеются хорошие возможности для импорта хлопчатобумажных тканей из Узбекистана и развития баткенского швейного дела», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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