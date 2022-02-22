Бишкек, 22 февраля 2022, 16:42 — REGNUM Правительство Киргизии планирует выделить из бюджета 5 млрд сомов (более 4,5 млрд рублей) на развитие Баткенской области, расположенной на границе с Таджикистаном. Об этом заявил премьер-министр Акылбек Жапаров на выездном заседании кабинета министров сегодня, 22 февраля.

Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров
Mineconom.gov.kg

«В этом году мы инвестируем 1,5 млрд сомов (более 1,35 млрд рублей) на развитие инфраструктуры — ирригационные каналы, социальные объекты и дороги в этом регионе», — сказал он.

Также высокопоставленный чиновник пообещал, что в Баткенской области начнут работать новые предприятия, благодаря которым будут созданы тысячи новых рабочих мест.

«При этом экспортный потенциал увеличится. А увеличение экспорта — это прямой путь к развитию региона. Имеются хорошие возможности для импорта хлопчатобумажных тканей из Узбекистана и развития баткенского швейного дела», — подчеркнул глава правительства Киргизии.

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