София, , 16:41 — REGNUM В Софии, Бургасе, Варне, Благоевграде и других крупных болгарских городах забастовка сотрудников структур МВД Болгарии. Об этом 22 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, участники акции требуют повышения заработной платы, выделения дополнительных социальных льгот, а также улучшения условий труда и увеличения пенсий.

«Правительство регулярно обещает нам изменения к лучшему, но сих пор никаких действий для этого не предпринимает, — заявил председатель профсоюзного движения пожарных «Огнеборец» Венцислав Станков. — Следовательно, наш протест будет бессрочным».

Напомним, пожарные в Болгарии входят в структуры министерства внутренних дел.

Ранее организаторы акции встретились с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым. Детали встречи не разглашаются, однако уже известно, что соответствующие переговоры завершились безрезультатно.