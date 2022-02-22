Вашингтон, 22 февраля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. На текущей неделе США столкнутся с одними из самых сильных холодов сезона. В центральных районах страны сформируются две штормовые системы, которые принесут снег на север и град на юг Штатов, сообщает 22 февраля The Washington Post.

Hans Погода

В начале недели в Дакоте и некоторых районах Миннесоты возможны метели, что является редкостью для этих мест.

При этом на юге, в долине Теннесси и на юго-востоке, ожидаются грозы и дожди. В некоторых районах возможны наводнения и сильные ветры, не исключены торнадо.

Только к выходным в нижних регионах наступит более спокойная погода. Но в большей части Штатов все равно будет намного холоднее, чем обычно, поскольку зима пока что отказывается предоставлять место весне.